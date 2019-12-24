الخميس القادم العالم سيشهد أخطر كسوف بالأرض

سينتهي هذا العام بظاهرة نادرة الحدوث، حيث ستشهد السماء كسوفا هو الأخطر في عام 2019.



وبحسب صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، سيظهر كسوف حلقة النار كما يطلق عليه في 26 ديسمبر الحالي ، حيث حذرت ناسا المتبعين لهذا الحدث من توخي الحذر عند مشاهدته.



قالت ناسا: "تذكر ألا تنظر مباشرة إلى الشمس حتى أثناء الكسوف.



وأفادت الوكالة الفضائية الأمريكية أن الكسوف الحلقي يحدث بدلًا من الكسوف الكلي عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض.



وأوضحت ناسا أنه هذه الظاهرة أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنها أيضًا الأكثر خطورة.



ويعرف الكسوف الناري باسم الكسوف الحلقي ومثل الكسوف الكلي للشمس ، فإنه يحدث فقط عندما يمر قمر أمام الشمس.