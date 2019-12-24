هيثم حمزة: لا بد من تحفيز القطاع الخاص لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

عرض الدكتور هيثم حمزة القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى المصرية، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر السابع عشر للوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربي، دراسة مرجعية حول (سياسات البحث العلمى وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى إطار الثورة الصناعية الرابعة).





وأشار حمزة خلال هذه الجلسة إلى أن هناك 4 سياسات تطبق للثورة الصناعية في مصر.





وشدد حمزة على ضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كونها جزءا من أحد هذه السياسات.





وكانت قد انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء والمسئولين عن التعليم التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى (الذكاء الاصطناعى والتعليم : التحديات والرهانات).





و يعقد المؤتمر فى مصر برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مدار يومى ٢٤،٢٥ سبتمبر الجاري.



