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تعليم

هيثم حمزة: لا بد من تحفيز القطاع الخاص لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:48 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
عرض الدكتور هيثم حمزة القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى المصرية، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر السابع عشر للوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربي، دراسة مرجعية حول (سياسات البحث العلمى وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى إطار الثورة الصناعية الرابعة).

وأشار حمزة خلال هذه الجلسة إلى أن هناك 4 سياسات تطبق للثورة الصناعية في مصر.

وشدد حمزة على ضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كونها جزءا من أحد هذه السياسات.

وكانت قد انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء والمسئولين عن التعليم التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى (الذكاء الاصطناعى والتعليم : التحديات والرهانات).

و يعقد المؤتمر فى مصر برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مدار يومى ٢٤،٢٥ سبتمبر الجاري.

وبدأت فعاليات جلسات اليوم الأول للمؤتمر، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لاجتماع الخبراء بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى و د. لطوف العبد الله مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ود. غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.
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