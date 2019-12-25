لن يؤدي إلى تسونامي.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب وسط كولومبيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختير مناطق وسط كولومبيا، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في العاصمة بوجوتا.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الثلاثاء- إن الزلزال وقع في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 30-40 كيلو متر شمال مدينة جرانادا، في مقاطعة ميتا، ونحو 150 كم جنوب العاصمة بوغوتا، وعلى عمق 10 كيلو متر.



ورصدت الهيئة هزات أرضية ارتدادية عقب الهزة الرئيسية، وصلت قوتها إلى 5.8 درجة.



وتوقع المركز الوطني للتحذير من التسونامي في كولومبيا، أن الزلزال لن يؤدي إلى حدوث تسونامي.