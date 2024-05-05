صحة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الطبية استعدادًا لشم النسيم

رفعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر درجة الاستعداد داخل كل المنشآت الطبية بالمحافظة، من خلال زيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل، بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وتم انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام الكنائس والميادين، وأماكن التجمعات بالمحافظة بالنادي الاجتماعي وذلك لتقديم الخدمات الطبية من خلال المبادرات الرئاسية بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان.

من جانبه، وجه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات مراقبة الأغذية للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أي اغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.