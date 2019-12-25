Samsung تطرح تحديث Android 10 لـ Galaxy Note10+ 5G

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، تحديثًا جديدًا لنظام أندرويد 10.0، مع واجهة تشغيل One UI 2.0 لأصحاب هواتف Galaxy Note10+ 5G بإصداراتها المختلفة.



وبحسب "جى إس إم آرينا" التقني، يأتى Samsung Galaxy Note10+ 5G بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



وعلى عكس المتوقع، اختلف تصميم Samsung Galaxy Note10+ 5G تمامًا عن Note 9، من حيث شكل الكاميرا، ومكان قارئ بصمة الإصبع الذى أصبح فى الشاشة نفسها، كما تتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين.



وزودت سامسونج Samsung Galaxy Note10+ 5G بمعالجات ثمانية النواة من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.



ويحتوي Samsung Galaxy Note10+ 5G على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.



وبالطبع يتطلب Samsung Galaxy Note10+ 5G بطارية قوية، تبلغ سعتها 4300 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.



وللمرة الأولى، قررت سامسونج الاستغناء عن منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس، واستخدام سماعات من نوع USB-C، لتواكب توجه معظم شركات العالم، بعدما بدأت أبل الأمريكية أولًا بالاستغناء عن تلك الميزة وقت إطلاق آيفون 7.



وبالتأكيد سيتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.



ويأتي Samsung Galaxy Note10+ 5G بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والوردى واللون الجديد المتغير خاصتها، مقابل 1050 يورو، ما يعادل 18500 جنيه مصري.