تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
برلمان

غياب طفلك عن المدرسة يكلفك غرامة مالية.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد

حسن رضوان

يبحث عدد من أولياء الأمور عن غرامات غياب الطلاب من المدرسة  خلال أسبوع من تسلم الكتاب، وعاقب قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أولياء الأمور حال تخلف أطفالهم عن حضور المدرسة أو انقطاع الطالب عن الحضور دون عذر مقبول، حيث نص القانون على غرامة قدرها 10 جنيهات حال تخلف طفلك عن المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب.

وحددت المادة التاسعة عشر من قانون التعليم، أنه في حالة عدم حضور الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره.

عقوبات التخلف عن المدرسة

وفي حالة امتناع ولي الأمر عن تسلم الخطاب، يتم تسليمه إلى القسم أو المركز أو العمدة، لتسليمه إلى ولي الأمر، وفي حالة عدم حضوره  إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب، أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

ونصت المادة 21 على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

غرامات غياب الطلاب اولياء الأمور المدرسة انقطاع الطالب

