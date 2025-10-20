تواصل فعاليات مبادرة "أكتب" بمدارس المنوفية لرفع كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة

تواصلت اليوم الإثنين فعاليات مبادرة "أكتب"، التي أطلقها الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أمس من مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم.

وشهد اليوم الثاني من المبادرة فعاليات متميزة بإدارة الباجور التعليمية، حيث تم تنفيذ اختبارات الإملاء لطلاب الصفوف الابتدائية، بهدف الوقوف على المستوى الفعلي لتلاميذ المدارس في مهارة الكتابة باللغة العربية، تمهيداً لإعداد برنامج علاجي متكامل للطلاب الضعاف لغوياً لتحسين مستواهم وتنمية مهاراتهم الكتابية.

جاءت الفعاليات بحضور محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، ومحمد سالم طايل موجه أول اللغة العربية بالمديرية ، وفريق من إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، إلى جانب ممثلين عن توجيه اللغة العربية بإدارة الباجور التعليمية، كان ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر وكيل الإدارة.

وأكد" صلاح" أن المبادرة ستتواصل خلال الأيام القادمة بجميع الإدارات التعليمية، ضمن خطة المديرية لتبني مبادرات نوعية تستهدف رفع كفاءة الطلاب في اللغة العربية، باعتبارها الركيزة الأساسية للتعلم في مختلف المواد الدراسية.

وشملت فعاليات اليوم عدداً من المدارس، وهي:

مدرسة كفر القرينين الابتدائية المشتركة

مدرسة إسريجة الابتدائية

مدرسة عزبة بهناي الابتدائية المشتركة

مدرسة الشهيد الرقيب خليفة سليم خليفة الابتدائية المشتركة بالقرينين

وأعرب المعلمون المشاركون عن تقديرهم للمبادرة التي تسهم في رفع مستوى الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية، مؤكدين أن الاهتمام بالإملاء والكتابة يعزز الثقة بالنفس ويدعم التحصيل الدراسي في مختلف المواد.

وأكد الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، استمرار تنفيذ المبادرة بجميع الإدارات التعليمية، لضمان تحقيق أهدافها في بناء جيل واعٍ متقنٍ للغته، قادرٍ على التعبير عن أفكاره بلغة عربية سليمة.