قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تواصل فعاليات مبادرة "أكتب" بمدارس المنوفية لرفع كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة

مبادرة اكتب
مبادرة اكتب
مروة فاضل

تواصلت اليوم الإثنين  فعاليات مبادرة "أكتب"، التي أطلقها الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أمس من مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم.

وشهد اليوم الثاني من المبادرة فعاليات متميزة بإدارة الباجور التعليمية، حيث تم تنفيذ اختبارات الإملاء لطلاب الصفوف الابتدائية، بهدف الوقوف على المستوى الفعلي لتلاميذ المدارس في مهارة الكتابة باللغة العربية، تمهيداً لإعداد برنامج علاجي متكامل للطلاب الضعاف لغوياً لتحسين مستواهم وتنمية مهاراتهم الكتابية.

جاءت الفعاليات بحضور محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، ومحمد سالم طايل موجه أول اللغة العربية بالمديرية ، وفريق من إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، إلى جانب ممثلين عن توجيه اللغة العربية بإدارة الباجور التعليمية، كان ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر وكيل الإدارة. 

وأكد" صلاح" أن المبادرة ستتواصل خلال الأيام القادمة بجميع الإدارات التعليمية، ضمن خطة المديرية لتبني مبادرات نوعية تستهدف رفع كفاءة الطلاب في اللغة العربية، باعتبارها الركيزة الأساسية للتعلم في مختلف المواد الدراسية.

وشملت فعاليات اليوم عدداً من المدارس، وهي:

مدرسة كفر القرينين الابتدائية المشتركة

مدرسة إسريجة الابتدائية

مدرسة عزبة بهناي الابتدائية المشتركة

مدرسة الشهيد الرقيب خليفة سليم خليفة الابتدائية المشتركة بالقرينين

وأعرب المعلمون المشاركون عن تقديرهم للمبادرة التي تسهم في رفع مستوى الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية، مؤكدين أن الاهتمام بالإملاء والكتابة يعزز الثقة بالنفس ويدعم التحصيل الدراسي في مختلف المواد.

وأكد الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، استمرار تنفيذ المبادرة بجميع الإدارات التعليمية، لضمان تحقيق أهدافها في بناء جيل واعٍ متقنٍ للغته، قادرٍ على التعبير عن أفكاره بلغة عربية سليمة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مبادرة اكتب التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء

الحمصاني: تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمستثمر

الأنفلونزا

شتاء 2025.. كيف نميز بين الأنفلونزا ونزلات البرد العادية؟

احمد موسي

حلقة جديدة للإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد.. الليلة

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد