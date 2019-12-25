إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة 12 من منتصف الليل؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى بلغت سرعتها 19 عقدة جنوبية غربية.





وأوضح المركز، أن الأمواج بلغ ارتفاعها ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1009 درجات، وحالة البحر مضطربة جدا.





وأشار إلى أنه تم إيقاف جميع الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .





وأصدر اللواء بحرى خالد زهران، رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، تعليمات صارمة، لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.



