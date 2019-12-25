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عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح 4 مشروعات للإنتاج الحيواني في البحيرة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
افتتاح 4 مشروعات
افتتاح 4 مشروعات للانتاج الحيواني في البحيرة
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فرح علاء الخولي
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح 4 مشروعات للإنتاج الحيواني بالنوبارية فى البحيرة عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة
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