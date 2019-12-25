الاستفزاز مستمر | محمد رمضان يشوق الجمهور لـ كيلب رايحين نسهر.. شاهد





واصل الفنان محمد رمضان استفزاز الجمهور بعد نشر صوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.وظهر محمد رمضان في الصورة وسط البنات خلال كليبه الجديد "رايحين نسهر " معلقا : " قريبا " 1/1/2020 ، صاحبي كلمني وقالي إنزلي #رايحين_نسهر".يذكر أن الفنان محمد رمضان صور منذ فترة قليلة كليب باسم "إنساي" وحقق نجاحا كبيرا، وهو يعتبر أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، ووصلت مشاهداته إلى 190 مليون مشاهدة منذ طرحه.من ناحية أخرى يقوم محمد رمضان حاليًا بتصوير دوره ضمن أحداث مسلسل " البرنس " ، والذى يشارك به فى الماراثون الرمضانى 2020، والعمل من بطولة نجلاء بدر ونور وسلوى عثمان.