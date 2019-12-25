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رياضة

تطور جديد فى أزمة إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر | تفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:26 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدخل فى الأزمة الجارية بين اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بعدما قررت لجنة الانضباط منع الثنائي سالفي الذكر من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة معينة وتغريمهما ماليا.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد رئيس الزمالك وسموحة بسبب ما بدر منهما من تصريحات مسيئة تجاه رئيس لجنة الحكام والأطقم التحكيمية فى الدورى الممتاز.

وقال المصدر إن وزير الرياضة أجرى اتصالات هاتفية بمسئولى الجبلاية ورئيس الزمالك وسموحة وطلب منهما ضرورة ضبط النفس وعدم تصعيد الأزمة إعلاميا والتهدئة من أجل إيجاد صيغة توافقية لحل الأزمة برمتها.

يذكر أن قرارات لجنة الانضباط جاءت على النحو التالى:

- إيقاف رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل، المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول، 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- إيقاف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- توبيخ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- إيقاف علاء الدين مصطفى سالم، مدلك فريق المصري، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

- منع فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.
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