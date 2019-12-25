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أخبار البلد

لجنة المحافظات بالقومى للمرأة تناقش حصاد العام فى اجتماعه الدورى‎

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:50 م
صدى البلد
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امل مجدي
عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى اليوم برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس و مقررة اللجنة وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

حيث أكدت الدكتورة سهام جبريل أن الاجتماع ناقش حصاد أنشطة اللجنة خلال عام ٢٠١٩ ، مضيفة أنه تم مناقشة توثيق الفعاليات والأنشطة والندوات التى نظمتها اللجنة من خلال فيديو قصير تمهيدًا لوضع خطة عمل اللجنة لعام ٢٠٢٠ بالصورة التى تتماشي مع أهداف الاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المرأه المصرية ٢٠٣٠ حيث أن انشطه اللجنه تستهدف تحقيق التنميه المستدامة استنادا على طبيعة وخصوصية كل محافظة من محافظات الجمهورية.

‎كما أشارت الدكتورة سهام جبريل أن اللجنة بصدد الاعداد لحلقة نقاشية يشارك فيها المختصين لمناقشة القضايا التى تمس المرأة والفتاه كالزواج المبكر وختان الاناث والتفكك الأسرى وتنظيم الأسرة.

وقالت إن اللجنة تقترح رفع توصية للجنة الوطنية المشتركة لختان الإناث لدمج برنامج التوعية الصحية والصحة الإنجابية ضمن برنامج تكافل وكرامه الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أشارت مقررة اللجنة إلى أنه فى إطار التنسيق بين لجان المجلس تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لكل من لجنة المحافظات ولجنةالمشاركه السياسية لمناقشة الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية القادمة.
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