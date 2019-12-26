مواطنة لـ أصحاب القلوب الرحيمة: ساعدوني في الإنفاق على أطفالي

ناشدت المواطنة وفاء حسن، البالغة من العمر 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم في شارع الجامع بالحوتية في العجوزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها في الإنفاق على أطفالها وعلاج زوجها المريض.





وتقول في رسالتها: "زوجي كان يعمل نقاشًا لكنه فجأة أصيب بمرض القلب ولم يعد قادرا على العمل، ولدينا 4 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وليس لدينا دخل أو معاش، ومصاريف الحياة تتزايد علينا والحياة ضاقت بنا وأصبحت عاجزة عن شراء العلاج لزوجى المريض، فضلاً عن الإنفاق على أطفالي، وأتمنى فقط مساعدة مالية نعيش منها أنا وأطفالي ونشترى العلاج لزوجي".





للتواصل مع الحالة : 01129998965



