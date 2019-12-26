هيونداي تصنع أول سيارة طائرة موديل 2020 hyundai flying car .. تفاصيل

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hyundai flying car











hyundai flying electric car







بعد ما أعلنت شركة هيونداي الكورية عن تصنيعها لأول سيارة طائرة فقام البعض بتجربة سيارة هيونداي الجديدة RM19 وهي سيارة سباقية مع جنح خلفي كبير وهي السيارة التي تؤكد الشركة أن لديها خطط لإنتاجها .يطلق عليها PAV أو المركبة الطائرة الشخصية وهي مركبة لم يعلن أية تفاصيل خاصة بها حتى الآن ومن المقرر عرضها في معرض إلكترونيات المستهلك 2020 حيث سيتم تقديم أول فكرة عن السيارة الطائرة.وستصل المركبة في البداية في صورة تجريبية ووصفتها الشركة بأنها وسط بين الهليوكوبتر والسيارة الطائرة وهي من المقرر أن توفر للمسافرين راحة أفضل في التنقل. وتتطلب السيارات الطائرة اختبارات خاصة قبل الإقلاع وهو أمر لا يتم اعتماده بالنسبة للسيارات التقليدية بجانب زيادة عناصر الأمان في تلك المركبات.وبجانب هذه السيارة الطائرة ستقدم الشركة في المعرض CES مناطق خاصة PBV مع تكنولوجيا القيادة الذاتية باسم Hub وهي التي تبدو في الصور التخيلية التالية وتعتبر مكان خاص للهبوط الإقلاع للسيارات الطائرة وتوصف بأنها مكان التقاء في المدن لأغراض مختلفة .