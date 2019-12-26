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سيارات

هيونداي تصنع أول سيارة طائرة موديل 2020 hyundai flying car .. تفاصيل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
صدى البلد
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اشرف عطية
بعد ما أعلنت شركة هيونداي الكورية عن تصنيعها لأول سيارة طائرة فقام البعض بتجربة سيارة هيونداي الجديدة RM19 وهي سيارة سباقية مع جنح خلفي كبير وهي السيارة التي تؤكد الشركة أن لديها خطط لإنتاجها .

hyundai flying car

يطلق عليها PAV أو المركبة الطائرة الشخصية وهي مركبة لم يعلن أية تفاصيل خاصة بها حتى الآن ومن المقرر عرضها في معرض إلكترونيات المستهلك 2020 حيث سيتم تقديم أول فكرة عن السيارة الطائرة.

hyundai flying car

وستصل المركبة في البداية في صورة تجريبية ووصفتها الشركة بأنها وسط بين الهليوكوبتر والسيارة الطائرة وهي من المقرر أن توفر للمسافرين راحة أفضل في التنقل. وتتطلب السيارات الطائرة اختبارات خاصة قبل الإقلاع وهو أمر لا يتم اعتماده بالنسبة للسيارات التقليدية بجانب زيادة عناصر الأمان في تلك المركبات.

hyundai flying electric car

وبجانب هذه السيارة الطائرة ستقدم الشركة في المعرض CES مناطق خاصة PBV مع تكنولوجيا القيادة الذاتية باسم Hub وهي التي تبدو في الصور التخيلية التالية وتعتبر مكان خاص للهبوط الإقلاع للسيارات الطائرة وتوصف بأنها مكان التقاء في المدن لأغراض مختلفة .
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