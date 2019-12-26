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فن

بعد الفيديو الإباحي.. شيما الحاج تحذف فيديو جديدا لها.. تفاصيل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
شيما الحاج
شيما الحاج
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أحمد إبراهيم
قررت الفنانة شيما الحاج حذف مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "أنت عارف ليه" للمطربة روبي.

وأثارت شيما جدلا واسعا بالفيديو الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تلقت عددا من التعليقات السلبية على الفيديو، منها "متعودة على كده".

وكانت شيما الحاج أثارت الجدل بصورة لها عبر "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدها في لندن.

وكانت شيما الحاج تعرضت إلى أزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف، وتم حبسها وخرج من فترة قصيرة.
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