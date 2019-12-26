محلية النواب: المنوفية بلد الوزراء والقيادات السياسية.. والخدمات المقدمة هزيلة

شهد اجتماع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مع قيادات محافظة المنوفية في إطار الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة بها، مطالبات بدعم منظومة الصرف الصحي ورفع نسبة الأعمال بها عبر تقديرات حقيقية للموازنة التي يتم وضعها لهذه المنظومة.



البداية كانت بتأكيد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المياه والصرف الصحي ضرورة لأى محافظة ومن ثم وضعها بالأولويات حتى تكون نسبة الأعمال أكبر من هذه النسبية الضئيلة التي لا تتجاوز ٢٤٪ وبالتالي هذا ظلم، قائلا: "المنوفية بلد الوزراء والقيادات السياسية، نسبة أعمال الصرف بها لا يجوز أن تكون بهذه الصورة".



واتفق معه اللواء إبراهيم أحمد أبو الليمون، محافظ المنوفية، مؤكدا أن المحافظة ظلمت طوال السنوات الماضية، وتقديرات الموازنة التي يتم التوافق عليها للمحافظة هزيلة وضعيفة مقارنة بمحافظات أخرى، َوبالتالي لابد أن تكون هناك رؤية أخرى لتوفير موازنة حقيقية من شأنها أن تنهض بالمنظومة على جميع المستويات.



وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني بالتأكيد على دعمه للمحافظة، خاصة موازنات الصرف التي يجب دعمها وتطويرها، خاصة أنها تهم المواطن قائلا: "هنقف مع المنوفية ودعمها بالموازنة القادمة المنتظر أن تعرض على اللجنة حتى نحقق هذه التطلعات للمحافظة وأهاليها".



واتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، الذي قال: "الحكومة مستكترة اللي حصل في المنوفية خلال الماضي، وبالتالي لا توفر المطلوب للمحافظة"، مؤكدا أن طموحاتنا كبيرة من أجل المواطن في ظل القيادة السياسية للبلاد والمحافظ الجديد، كما أكد تقديره للجهود التي تتم بمنظومة النقل، والخطط المستقبلية لها.



ويضم الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى، ويسر الأسيوطى، ونبيل شاهين، وشرين القشاش، وهشام عبد الواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.



وتشهد الزيارة تفقد محطة صرف صحي شبين الكوم، ومقلب أرض عرفة بشبين الكوم، وطريق شبين الكوم طملاوي، ومصنع تدوير قمامة بحي غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.