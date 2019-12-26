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فن

مابتكبرش ابدا.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة شبابية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:04 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشحصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت نرمين الفقي في الصورة بإطلالة شبابية حيث أطلت بفستان قصير باللون الذهبى اللامع الذى يبرز عن رشاقتها وجمالها، وتميز الفستان بتفصيلة الأكمام الطويلة مع حزام رفيع على جانب الخصر يظهر أناقتها المميزة.

واعتمدت في اللمسات الجمالية على وضع الميك اب الهادئ المناسب لبشرتها وملامحها الجذابة، حيث وضعت أحمر الشفاه باللون الكشمير، وايلاينر.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة نرمين الفقي مع الصور ، وجاءت التعليقات كالتالى : _ " الفستان تحفة اوي 😍و انتي قمر اصلا في اي حاجة ده شيء مفروغ منه طبيعي انك بتحليها اكتر, يارب يبقى صباح جميل و سنة جميلة زي جمالك كده " _ " _ " صباح الورد لاحلا واجمل ملكة " _ " مابتكبرش ابدا " .

ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قلبي اقسم بالله" و " قمرررر" و "كل يوم بتشعي جمال" و "العمر مجرد رقم ملكه".















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#صباح#الخير# @simon_metni #hairstylist# @ramyanwerphotography #
A post shared by Nermineelfiky Official Page (@nermine_elfeky) on Dec 25, 2019 at 9:58pm PST
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