البرلمان العراقي يرد على استقالة الرئيس برهم صالح

أعلنت الكتلة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، رفضها استقالة الرئيس العراقي برهم صالح من منصبه، وذلك وفق ما أرسله في خطابه إلى المجلس.



فيما قال النائب خالد الجشعمي بمؤتمر صحفي، وفق ما نقلته السومرية نيوز: "نؤكد الدور الكبير لرئيس الجمهورية في حماية الدستور والحرص على دماء العراقيين ونثمن موقفه من اختيار مرشح لرئاسة الوزراء غير جدلي يحظى بمقبولية لدى الشعب".



وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نعلن رفضنا في ما ورد في كتاب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب في تقديم الاستقالة ونؤكد على ضرورة بقائه في المنصب واستكمال دوره في جمع العراقيين والحرص على عدم خرق الدستور".



وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أعرب عن استعداده بتقديم استقالته من منصبه بسبب الأوضاع الجارية في البلاد، فيما اعتذر عن ترشيح أسعد العيداني لتولي منصب رئيس الوزراء.



جاء ذلك عقب الانباء التي تداولت عن ترشيح أسعد العيداني لتولي منصب رئيس الوزراء، وهو الذي يشغل منصب محافظ البصرة.