ميزات خفية لا يعرفها المستخدمون بـ WhatsApp

يعتمد الأشخاص على استخدام واتساب WhatsApp منذ سنوات، وخلال ذلك الوقت أصبح خدمة المراسلة الأساسية لمئات الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث تواصل الشركة المالكة للتطبيق تحديثه بميزات جديدة ومثيرة للحفاظ على الصدارة بين تطبيقات التراسل المنافسة.



ويعلم الجميع عن بعض الميزات الجديدة التي أضافها تطبيق المراسلة الشهير في السنوات القليلة الماضية، مثل ميزة المكالمات الجماعية، والملصقات، ووضع علامات على الرسائل المعاد توجيهها أكثر من مرة، ولكن هناك عددًا من التغييرات الأكثر دقة التي وصلت أيضًا والتي لا يعرفها الكثيرون، لذا نستعرض إليك أبرز الميزات الخفية في تطبيق واتساب WhatsApp، بحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.



1. تثبيت الدردشات:

يحتوي تطبيق واتساب على ميزة مخصصة لأي شخص يعاني من البحث بين الدردشات، حيث يتيح لك واتساب ميزة لتثبيت محادثات معينة في أعلى قائمة الدردشات، أذ يمكنك تثبيت محادثة ما في أعلى قائمة التطبيق بطريقة بسيطة على هواتف أندرويد Android، كل ما عليك فعله هو الضغط باستمرار على الدردشة ثم الضغط على زر تثبيت "pin"، أما لمستخدمي هواتف iPhone مرر من اليسار إلى اليمين على المحادثة التي تريدها، ثم اضغط على زر تثبيت الدردشة "pin chat".



2. الرد على شخص في دردشة جماعية برسالة خاصة:

لقد جعل واتساب من السهل للغاية الانتقال من دردشة جماعية إلى دردشة فردية، إذا تلقيت رسالة في دردشة جماعية عبر واتساب من جهة اتصال ما، يمكنك الرد على الرسالة بشكل خاص دون أن يراها الآخرون في المجموعة، حيث توفر هذه الميزة منع الاضطرار إلى الخروج من دردشة جماعية والذهاب إلى دردشة مع جهة اتصال فردية للرد عليها بشكل خاص، كل ما عليك فعله لاستخدام هذه الميزة الجديدة هو الضغط باستمرار على الرسالة التي تريد الرد عليها لفترة قصيرة، سيظهر لك خيار الرد الخاص "reply privately"، وسيصل الرد لشخص واحد فقط بشكل خاص وسري.



3. معرفة أكثر شخص تراسله:

هناك ميزة سرية في تطبيق واتساب تتيح لك العثور على إجابة لسؤال "من أكثر شخص تراسله؟"، لأن التطبيق لديه عداد يسجل كل نص وصورة وفيديو GIF وكل شيء آخر قد أرسلته إلى أي جهة اتصال، وللوصول إلى هذه المعلومات، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى قائمة إعدادات "Settings menu" ثم استخدام البيانات والتخزين "Data and storage usage "، استخدام التخزين "Storage usage".



ومن خلال هذا الخيار ستظهر لك قائمة بأسماء جهات الاتصال الخاصة بك، كل منها بجانبه أحجام الملفات التي أرسلتها له، ويتم وضع الدردشات الأكثر مراسلة واستخدامًا في أعلى القائمة، لذا من المرجح أن أكثر شخص تراسله هو الموجود في صدر القائمة.



4. عدم إضافتك في دردشة جماعية دون إذنك:

على الرغم من أن مجموعات واتساب تعد وسيلة مفيدة للتواصل مع أصدقائك وعائلتك، ولكنها تكون أكثر إزعاجًا في بعض الأحيان عند إضافتك إلى مجموعة دردشة غريبة، وقد أتاح واتساب مؤخرًا القدرة على الموافقة على المجموعات التي تضاف إليها، ولتشغيل هذه الميزة السرية، انتقل إلى الإعدادات "Settings"، الحساب "Account"، المجموعات "Groups"، قم بتحديد أحد الخيارات الثلاثة: الكل "Everyone"، أو جهات الاتصال الخاصة بي "My contacts"، أو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء "My contacts except".



5. زيادة تأمين واتساب:

إذا كنت ترغب في تعزيز أمان تطبيق واتساب، لمنع أي شخص غيرك من الدخول إلى واتساب، حيث يمكن لمستخدمي Android وiOS قفل التطبيق تلقائيًا، وإلغاء قفله باستخدام بصمة الإصبع أو بصمة الوجه، ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار مقدار الوقت الذي سيغلق التطبيق تلقائيًا بعده، حيث توجد ميزة في قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق على هواتف iPhone والتي توفر ميزتي الأمان Face ID أو Touch ID، حيث يستطيع المستخدم تمكين أحدهما بشكل يدوي من داخل التطبيق، من خلال الدخول إلى الإعدادات "Settings"، ثم الحساب "Account"، ثم الخصوصية "Privacy"، ثم قفل الشاشة "Screen Lock" ثم اختر تمكين معرف الوجه أو معرف اللمس وفقا لطراز iPhone الذي لديك.



وأما بالنسسة لهواتف أندرويد لتمكين قفل بصمة الإصبع اذهب إلى الإعدادات "Settings"، الحساب "Account"،الخصوصية "Privacy"، قفل باستخدام بصمة الإصبع "Fingerprint unlock".