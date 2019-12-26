عقب تلويحه بالاستقالة.. الرئيس العراقي يغادر بغداد

كشفت مصادر مطلعة إلى فضائية السومرية نيوز العراقية، عن مغادرة الرئيس برهم صالح للعاصمة بغداد، متجها إلى محافظة السليمانية.



وقال المصدر إن رئيس الجمهورية العراقي غادر، مساء الخميس، إلى محافظة السليمانية.



وكان رئيس الجمهورية، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام أعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.



ورفضت الكتلة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، استقالة الرئيس العراقي برهم صالح من منصبه، وذلك وفق ما أرسله في خطابه إلى المجلس.



فيما قال النائب خالد الجشعمي بمؤتمر صحفي، وفق ما نقلته السومرية نيوز: "نؤكد الدور الكبير لرئيس الجمهورية في حماية الدستور والحرص على دماء العراقيين ونثمن موقفه من اختيار مرشح لرئاسة الوزراء غير جدلي يحظى بمقبولية لدى الشعب".