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أخبار العالم

بيان عاجل من البنتاجون بشأن تدريبات روسيا وإيران في الخليج

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت فيه إن الولايات المتحدة ستراقب المناورات البحرية المزمع إجراؤها من قبل روسيا وإيران والصين في بحر العرب، مؤكدةً استعدادها لـ "ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون روبرتسون، في بيان له: "نحن على علم بتدريبات متعددة الأطراف تجريها إيران والصين وروسيا في بحر العرب. نتابع ذلك وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان حرية الملاحة وحركة البضائع عبر الممرات المائية الدولية".

وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت، أمس الخميس، أن الصين وروسيا وإيران تبدأ، يوم الجمعة، تدريبا بحريا مشتركا في مياه المحيط الهندي وخليج عمان.

ويعد خليج عمان ممرا بحريا شديد الحساسية بسبب ارتباطه بمضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر به نحو ثلث شحنات النفط الخام في العالم.

وعرضت واشنطن على دول عدة إرسال بعثة بحرية عسكرية، تحت قيادة واشنطن، إلى مياه الخليج لضمان "حرية الملاحة" هناك، وذلك على إثر سلسلة هجمات تعرضت لها، في مايو ويونيو الماضيين، عدة سفن تجارية، بما فيها ناقلات نفط سعودية، وحملت واشنطن طهران المسؤولية عنها، الأمر الذي نفته إيران.
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بيان عاجل من البنتاجون بشأن تدريبات روسيا وإيران في الخليج

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