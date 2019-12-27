بيان عاجل من البنتاجون بشأن تدريبات روسيا وإيران في الخليج

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت فيه إن الولايات المتحدة ستراقب المناورات البحرية المزمع إجراؤها من قبل روسيا وإيران والصين في بحر العرب، مؤكدةً استعدادها لـ "ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية".





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون روبرتسون، في بيان له: "نحن على علم بتدريبات متعددة الأطراف تجريها إيران والصين وروسيا في بحر العرب. نتابع ذلك وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان حرية الملاحة وحركة البضائع عبر الممرات المائية الدولية".





وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت، أمس الخميس، أن الصين وروسيا وإيران تبدأ، يوم الجمعة، تدريبا بحريا مشتركا في مياه المحيط الهندي وخليج عمان.





ويعد خليج عمان ممرا بحريا شديد الحساسية بسبب ارتباطه بمضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر به نحو ثلث شحنات النفط الخام في العالم.



