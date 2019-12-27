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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 17 -12-2019 .. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:23 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "dmc " تقريرًا مُفصلًا اليوم الجمعة 27-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.08 جنيه للشراء 15.98 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
أصبح سعر اليورو يساوي 17.82 جنيه للشراء 17.70 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.90 جنيه للشراء 20.78 جنيه للبيع

سعر الين اليابانى "100" اليوم في مصر

ين ياباني 914.6 جنيه للشراء 14.60 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.37 جنيه للشراء 16.26 جنيه للبيع
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