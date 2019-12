فيديوجراف | تعرف على أكثر 10 ألعاب تحميلا في 2019

ذكر موقع Business Insider أكثر 10 ألعاب تحميلا في عام 2019، ومن بين أكثر الألعاب التى تم تحميلها كانت لعبة بابجى وجاءت في المركز الأخير Call of Duty: Mobile.



وإليك أكثر 10 ألعاب تحميلا لهذا العام

1- Free Fire

وتم اصدارها في ديسمبر2017، وتحتوي اللعبة على خمسين لاعب ينزلون في مكان واحد بحثا عن الموارد والأسلحة لقتل الخصوم الذين يعترضونهم. وتم تحميل اللعبة بأكثر من 39 مليون على Google Play Stor فقط.



2-PUBG Mobile

وهي لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت، وصدرت منها نسختان للهواتف المحمولة في فبراير 2018 لمنصتي iOS ، و‌أندرويد من تطوير شركة تينسنت. وتم تحميل اللعبة بأكثر من 34 مليون على Google Play Stor وحدها.



3- Subway Surfers

وهي لعبة ترفيهية مجانية، نشرت على أنظمة تشغيل الهواتف لأنظمة أندرويد و iOS ، وتم تحميل اللعبة بأكثر من 31 مليون Google Play Stor .



4-Color Bump 3D

وهى لعبة تتميز بأشكال جرافيك عديدة، وتم تحميل اللعبة بأكثر من 2 مليون على Google Play Store.



5-Fun Race 3D

وهى لعبة سباق بتقنية الصورة ثلاثية الأبعاد، وتم تحميل اللعبة بحوالى 2 مليون على Google Play Store.



6-Run Race 3D

هي لعبة مسلية للغاية تتحداك في الخوض في إعدادات مختلفة للوصول إلى خط النهاية.



7- My Talking Tom 2

صديقي توم المتكلم 2 وهى من أكثر الألعاب المسلية والتى يلعبها الصغار والكبار.



8- Homescapes

هي لعبة فيديو مجانية تم إصدارها في سبتمبر2017، واللعبة متوفرة على iOS و Android و Amazon App Store.



9- Stack Ball

واللعبة عبارة عن كرة يقوم اللاعبون بضربها وعليك تكسير العوائق التى تقابلك.



10 - Call of Duty: Mobile

أصدرت في أكتوبر 2019، وتعمل على منصتي ios وأندرويد، وهذه اللعبة من تطوير شركة تينسنت الصينية، ومن نشر شركة أكتفجن الأمريكية وقد تم تحميلها في أول أسبوع 100 مليون مرة حول العالم.