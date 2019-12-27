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أخبار العالم

رئيس البرلمان الليبي يزور قبرص لإسقاط اتفاق تركيا والوفاق

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:29 م
رئيس البرلمان الليبي
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
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شيماء مصطفى
يزور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، قبرص، وذلك على رأس وفد برلماني وبرفقة مسؤولين من الجيش الليبي، لبحث تداعيات الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بخصوص ترسيم الحدود البحرية.

وقال رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، لقناة "العربية" إن الزيارة جاءت بدعوة من البرلمان القبرصي، حيث من المقرر مناقشة تداعيات الاتفاق الموافق بين أردوغان والسراج وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المتوسط وانتهاك لسيادة ليبيا.

وأوضح المهدوي أن تركيا تعلم أن سيطرة الجيش الوطني على العاصمة طرابلس يعني سقوط كل الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

وأشار إلى أن الجانبين الليبي والقبرصي سيبحثان التضييق بحريا على تركيا والتعاون ضد تلك الاتفاقية، وهو ما سيساهم في تعزيز عزلة تركيا إقليميا.

وترفض قبرص الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتعتبره اتفاقا باطلا وينتهك القانون الدولي.
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