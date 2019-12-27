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أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:37 م
مايا مرسى
مايا مرسى
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امل مجدى
يشارك المجلس القومي للمرأة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ والتى سوف تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

‎ وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة الهامة ، مضيفة أن فعاليات المبادرة سوف تبدأ غدًا بطرق أبواب المواطنات والمواطنين في قرى تطون و مطول و الحجر و الغرق و قلهانة في مركز اطسا بالفيوم والتي شهدت سابقا إقبال عددًا من شبابها على الهجرة غير الشرعية وذلك بالتوازي مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة، مضيفة أنه ولأول مره سوف تشهد هذه اللقاءات الجماهيرية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

‎وأوضحت رئيسة المجلس أن مشاركة المجلس فى المبادرة تأتي إيمانًا من المجلس بالدور الهام الذي تلعبه الأمهات والأخوات و الجدات في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية ، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في اطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل و القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصي وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التى يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة و تحقيق الثراء السريع فى الدول الأخرى .
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‎جدير بالذكر أنه تمهيدًا لإطلاق المبادرة نظم المجلس دورتين تدريبيتين بالتوازي لعضوات وأعضاء فرع المجلس بمحافظة الفيوم و ١٥٠ رائدة ريفية ومنسقات محو الأمية ومجموعة من الشابات المتطوعات من محافظة الفيوم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها و التعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل .
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