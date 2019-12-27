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رياضة

تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ بحضور سمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.

وحضر الاجتماع مندوبو نادي بلاتينيوم، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي ومنسق اللقاء ومراقب الحكام، ومندوب الإعلام وممثل اتحاد الكرة ومندوب الشركة الراعية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة؛ من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي بلاتينيوم طاقما أخضر بالكامل ويرتدي حارس مرماه اللون الأسود.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد السبت في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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