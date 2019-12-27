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فن

ظهور نادر | شاهد ابن هنا شيحة بعدما أصبح شابًا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:39 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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سعيد فراج
نشر الفنان التشكيلي أحمد شيحة، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع حفيده «آدم العوامري»، ابن الفنانة هنا شيحة، في ظهور نادر له.

وبدا آدم العوامري، الابن الأكبر لـ هنا شيحة وتغيرت ملامحه لحد كبير، بعدما كبر وأصبح في مرحلة الشباب إذ يبلغ من العمر حاليًا 17 عامًا، فكان أحدث ظهور له العام الماضي، في حفل زفاف والدته على الفنان أحمد فلوكس.

يذكر أن الفنانة هنا شيحة قد انفصلت عن زوجها الأول مهندس الديكور فوزي العوامري، قبل سنوات، ولديها منه ولدان الأكبر هو آدم، والأصغر يُدعى مالك «13 عام».

وكانت احدث أعمال هنا شيحة الفنية، مشاركتها في مسلسل (نصيبي وقسمتك 3) الذي شاركت به في خمس حلقات بقصة تحمل عنوان (اتفضلوا في الصالون).

(اتفضلوا فى الصالون) تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، بطولة فراس سعيد، وأحمد جمال، وأحمد رفعت، ونانسي صلاح، إلى جانب هنا شيحة.
ظهور نادر | شاهد ابن هنا شيحة بعدما أصبح شابًا
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