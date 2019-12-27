المال الحرام | رواد التواصل الاجتماعى لـ جمال عيد: انت فقير فكريا وكفاية شائعات

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد قيامه بنشر تغريدات على صفحته بموقع تويتر، يهاجم فيها مؤسسات الدولة وينشر الشائعات ويختلق وقائع لخدمة آرائه والترويج لأكاذيبه وخلق حالة من الجدل والفوضى.



وقال رواد التواصل لـ جمال عيد انت تحصل على مبالغ مالية مقابل نشر الأكاذيب على صفحتك والكتابة عن بعض المتواجدين بالسجون بغض النظر عن انتماءاتهم أو حجم الأضرار التي سببوها للمجتمع.



ووصف رواد التواصل جمال عيد بانه فقير فكريا وأنه تحصل على ملايين الدولارات مقابل نشر أكاذيبه بالرغم أنه لم يجد مادة يستغلها في إدعاءاته بعدما علم بافتضاح أمره أمام الرأي العام ورد رواد التواصل بأنه يسعى جاهدا للبحث عن وسيلة للتدفق المالي من مموليه من المال الحرام.



