طعنها وسلم نفسه للشرطة | محمود قتل زوجته أسماء بسبب المخدرات في قنا.. تفاصيل

قررت نيابة نقادة، حبس تاجر البلح المتهم بقتل زوجته، التي رفضت إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة، اعتاد على شرائها في الفترة الأخيرة.



تبين من تحريات المباحث، أن المتهم يعمل في تجارة البلح منذ فترة، واعتاد على شراء المواد المخدرة، خلال جلساته مع أصدقاء السوء، وهو ما كان محل رفض من قبل زوجته التي حاولت منعه مرارًا وتكرارًا إلا أنه كان دائم الرفض.



كما تبين من التحريات، أن الزوجة كانت المسئولة عن الإنفاق في المنزل و كانت تتولى ادخار الأموال التي يتم جنيها من بيع البلح، وأصرت أمس الاول على عدم إعطاء زوجها أموالا لشراء مواد مخدرة.



مع استمرار رفضها، أخرج خنجرا قديما"مستخدما في فتح أجولة البلح" من بين طيات ملابسه وانهال على زوجته طعنًا في منطقة الصدر، حتى فارقت الحياة.



بعد ارتكاب الجريمة ذهب بإرادته إلى مركز شرطة نقادة، وأقر بارتكابه جريمة قتل، فتوجهت قوة أمنية إلى المنزل وتبين أن الزوجة فارقت الحياة، فتم نقلها إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزي بقرية طوخ.



وكان اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بمقتل أسماء عبد البصير ٢٧ عاما، بطعنات نافذة في الصدر والبطن، وتبين أن زوجها محمود محمد ابراهيم ٣٠ سنة، سدد لها طعنات قاتلة بخنجر، لرفضها إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة اعتاد على شربها خلال الفترة الأخيرة.



