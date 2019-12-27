AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

طعنها وسلم نفسه للشرطة | محمود قتل زوجته أسماء بسبب المخدرات في قنا.. تفاصيل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:37 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
Advertisements
يوسف رجب
قررت نيابة نقادة، حبس تاجر البلح المتهم بقتل زوجته، التي رفضت إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة، اعتاد على شرائها في الفترة الأخيرة.

تبين من تحريات المباحث، أن المتهم يعمل في تجارة البلح منذ فترة، واعتاد على شراء المواد المخدرة، خلال جلساته مع أصدقاء السوء، وهو ما كان محل رفض من قبل زوجته التي حاولت منعه مرارًا وتكرارًا إلا أنه كان دائم الرفض.

كما تبين من التحريات، أن الزوجة كانت المسئولة عن الإنفاق في المنزل و كانت تتولى ادخار الأموال التي يتم جنيها من بيع البلح، وأصرت أمس الاول على عدم إعطاء زوجها أموالا لشراء مواد مخدرة.

مع استمرار رفضها، أخرج خنجرا قديما"مستخدما في فتح أجولة البلح" من بين طيات ملابسه وانهال على زوجته طعنًا في منطقة الصدر، حتى فارقت الحياة.

بعد ارتكاب الجريمة ذهب بإرادته إلى مركز شرطة نقادة، وأقر بارتكابه جريمة قتل، فتوجهت قوة أمنية إلى المنزل وتبين أن الزوجة فارقت الحياة، فتم نقلها إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزي بقرية طوخ.

وكان اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بمقتل أسماء عبد البصير ٢٧ عاما، بطعنات نافذة في الصدر والبطن، وتبين أن زوجها محمود محمد ابراهيم ٣٠ سنة، سدد لها طعنات قاتلة بخنجر، لرفضها إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة اعتاد على شربها خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مأموريات لمطاردة المتهم بقتل زوجته بسيف في الهرم

يتعاطي الاستروكس.. ضبط المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة

سقوط 5 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل سكني بطنطا.. ضبط 166 طربة حشيش وهيروين وأفيون بحوزة 12 عنصرا إجراميا بالإسكندرية

بيشرب مخدرات ومابيصرفش.. حكاية زوج ولع في نفسه وشقة حماته بزجاجة بنزين بـ الجيزة

مصاب بـ هلاوس.. المتهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور: شكيت في نسب طفلتي بعد 11 سنة زواج

يقتل زوجته لرفضها إعطائه ثمن المخدرات

ترشيحاتنا

احمد عيد عبد الملك يحيي الذكرى الخامسة لوفاة لاعب الزمالك

مشاهد فاضحة | نجمة شهيرة تثير ضجة مع هذا الممثل

عميد معهد القلب السابق يجمّع 45 آية قرآنية تبث الطاقة الإيجابية

شاهد | أحدث ظهور لبنات شيرين عبد الوهاب

عديم الرحمة.. مدرس يجبر 30 طفلا على صفع وجوههم داخل حضانة | فيديو

السحر ينقلب على الساحر.. دفاع النواب: اقتصاد أردوغان يترنح بسبب مخططه الغاشم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات