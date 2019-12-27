الداخلية في يوم | ضبط تشكيل عصابي بدمياط تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن .. أمن المنافذ: ضبط 14 قضية تهريب خلال 24 ساعة

الداخلية:

سقوط عصابة تجارة وتصنيع الحشيش فى أسوان

ضبط عاطلين بـ 60 طربة حشيش وكمية من الهيروين في القليوبية

الشرطة تعيد كيسا بداخله ٤٠ ألف جنيه لسيدة بعدما فقدته بالمترو



شنت وزارة الداخلية اليوم عده حملات امنية حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر.



ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.



وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة (بمديرية أمن القليوبية) عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط أحد الأشخاص ( عاطل - مقيم بدائرة المركز ) وبحوزته (بندقية آليه عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد 15 طلقة نارية من ذات العيار، عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 2200 جنيه، عدد 2 هاتف محمول) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه .



كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة المركز - سبق إتهامه فى قضية سرقة مسكن ) وبحوزته ( بندقية آليه عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد 3 طلقات نارية من ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة البيع .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسوان تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وتصنيعه لإنتاج كميات كبيرة منه، ستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أسوان، مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع وهم ثلاثة أشخاص (عاطلين – لديهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان).



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزى، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بمسكن اثنين منهم.



وأثناء ضبطهم عثر بحوزتهم 38 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,800 كيلو جرام، وكمية من عجينة مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما، و4 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرامات، و3 أكياس لمسحوق نبات القنب المخدر (البانجو) وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من بذور نبات القنب المخدر (البانجو) وزنت 500 جرام، وكمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة، وعدد وأدوات مستخدمة فى عملية التصنيع، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، و7 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة.



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهم للأدوات والخامات فى عمليات التصنيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.



كما استكملت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها وحملاتها فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها ضبط 14 قضية تهريب أبرز مضبوطاتها (ملابس أجنبية الصنع– سجائر وشيش إلكترونية بمشتملاتها- أدوات صحية- كيماويات- مبيدات حشرية- حديد خردة- قطع غيار ماكينات تصنيع) بلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 8 ملايين جنيه، و3 قضايا تهريب مخدرات.



وضبط 110 قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، سرقة، تعاطى مخدرات، تسول، سلاح أبيض).



كما تم ضبط 1003 مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 283 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة قيام عدد ثلاثة أشخاص (عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ - سبق إتهام أحدهما فى عدد 12 قضية ما بين "سرقة متنوعة، تبديد") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن .



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب ( عدد 4 وقائع سرقة مساكن) وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما أعادت الأجهزة الأمنية كيس بلاستيك بداخله ٤٠ ألف جنيه لإحدى السيدات بعدما فقدته بالمترو.



البداية عندما لقسم شرطة رابع مترو الأنفاق من "إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة" بفقدها "كيس بلاستيك" يحتوي على مبلغ مالى قدره "40,000 جنيه" حال نزولها من أحد القطارات بمحطة مترو أنفاق العتبة.



على الفور تم إخطار الخدمات الأمنية بجميع محطات مترو الأنفاق بمواصفات المفقودات، وتمكنت من العثور عليها فور وصول القطار إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق.



وتم تسليم السيدة المفقودات الخاصة بها بكامل محتوياتها.



ووجهت السيدة الشكر لرجال الشرطة وأبدت امتنانها على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة بها.

