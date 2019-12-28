AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:14 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 28 -12- 2019 على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم السبت 28- 12 - 2019 .

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

الإسكندرية 12 18

مطروح 12 19

بورسعيد 14 18

دمياط 13 18

الإسماعيلية 14 19

السويس 13 19

العريش 12 20

رفح 11 19

طابا 12 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 10 22

الفيوم 08 19

بنى سويف 08 19

أسيوط 08 19

الأقصر 07 22

أسوان 08 23

الوادي الجديد 06 23

شلاتين 18 27

حلايب 21 24
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6- 12- 2019 بالمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8- 12- 2019 بالمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2019 في المحافظات

درجات الحرارة اليوم الاحد 22 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ترشيحاتنا

وداعا للزحام بشرق القاهرة.. 10 مزايا لـ محور ترعة الطوارئ الجديد.. تعرف عليها

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 28 -12-2019 .. فيديو

خست اوي.. دنيا سمير غانم في إطلالة نحيفة خلال تكريمها كأفضل ممثلة كوميدي

فيلم دفع رباعى فى دور العرض بداية عام 2020

هل يجوز تأخير صلاة الفجر لامرأة زوجها مريض؟.. علي جمعة يجيب|فيديو

ماذا قال أحمد السعدني بعد خطبة هنادي منها واحمد خالد صالح.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم