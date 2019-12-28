83 ميدالية ذهبية.. تطوير العشوائيات يكشف إنجازات أطفال حى الأسمرات .. فيديو

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق العشوائيات التابع لمجلس الوزراء: إن الدولة المصرية وضعت خطط لتطوير العشوائيات بكافة المحافظات بمواعيد ثابتة ومحددة.



وكشف رئيس صندوق العشوائيات، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية MBC مصر، بأن الأطفال فى حى الأسمرات حققوا 19 ميدالية منهم 11 ميدالية ذهبية و8 فضية فى بطولة الكونغ فو للجمهورية.



ولفت المهندس خالد صديق، رئيس صندوق العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ، لإشتراك أطفال حى الأسمرات مؤخرا أيضا فى بطولة القاهرة وحققوا 72 ميدالية ذهبية و 44 فضية.



وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق العشوائيات ، بسعى الحكومة والصندوق معأ للتواصل مع المواطنين للتوعية بالإستخدام الصحيح للخدمات المتاحة.



يذكر أن صندوق العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، يعمل وفقا لـ3 استراتيجيات، الأولى قصيرة المدى بعنوان "مصر بلا مناطق عشوائية غير آمنة"، والثانية متوسطة المدى لتطوير المناطق غير المخططة، والأخيرة طويلة المدى تحت شعار "التنمية العمرانية الشاملة لوقف الهجرة من الريف للمدن ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.