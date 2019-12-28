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فن

خاص لـ صدى البلد.. أول فيديو لـ لقاء سويدان بعد الاعتزال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:21 م
صدى البلد
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آية التيجي
فاجأت الفنانة لقاء سويدان، أصدقاءها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقرار صادم، وأعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي.

وكانت قالت الفنانة لقاء سويدان لكاميرا موقع "صدى البلد"، قبل ساعات من إعلان قرار اعتزالها الفن، أنها سوف تحصل على فترة راحة من الأعمال الفنية خلال عام 2020، وتريد ان تخصص وقت لنفسها، لكي تمارس هوايتها.

وقالت لقاء سويدان، في منشور لها: «وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئى وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة مهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي علي الفنان الذي يحترم فنه وذاته».

وتابعت،: «لذا قررت ان أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن .. قرار لا رجعة فيه بإذن الله». وأشارت: «ملحوظة : انا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي .. انا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار ده».

وإليكم الفيديو من هنا..
خاص لـ صدى البلد.. أول فيديو لـ لقاء سويدان بعد الاعتزال
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