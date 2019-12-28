AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:02 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى لتوظيف الشباب، لأبناء محافظة الجيزة، والذي تتم إقامته تحت رعاية الرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أن الملتقى ستتم إقامته في مركز شباب الشيخ زايد يوم الأحد 29 ديسمبر، وفي مركز شباب الحوامدية يوم 4 يناير من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأضاف المصدر أن الوظائف المطلوبة في ملتقى التوظيف من بينها وظائف مطلوبة لإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة وتشمل: سائقين درجة ثالثة، ومحاسب تكاليف، أمناء مخازن، مدير مطعم، مساعد مدير مطعم، مندوب تحصيل، مدير مطبخ، مساعد مدير مطبخ، أوردر تيكر، أفراد أمن، ويتر، هوست، طباخ، بمرتبات تبدأ من 2100 جنيه.

وتشمل الوظائف عدد فرص العمل المتاحة في الشركة اليابانية لضفائر السيارات، ومن بينها: مهندسين كهرباء وميكانيكا بمرتبات 3500 جنيه إضافة إلى حافز انتاج وجودة، وعمال ومشغلي انتاج بمرتبات 2000 جنيه إضافة إلى حافز انتاج وجودة.
المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: توفير 8254 فرصة عمل برواتب تبدأ من 1200 وحتى 5500 جنيه.. مستندات

عمال وفنيون بمرتب 5500 جنيه.. تفاصيل 8 آلاف فرصة عمل متاحة لكل التخصصات

إنجي المقدم تبدأ تصوير فيلم باب معزول

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان الملتقى التوظيف الثاني لتوفير 5 آلاف فرص عمل

بـ رواتب مجزية.. فرص عمل لخريجي المؤهلات المتوسطة في الغربية

تبدأ من 55 جنيها.. الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بالحوامدية

ترشيحاتنا

الأتوبيس اتعجن.. محافظ بورسعيد ينعي شهداء طلب الرزق من عاملى مصانع الاستثمار

شهيد لقمة العيش.. أحمد خرج للعمل على التوك توك وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدي أموته

مصرع 19 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط | صور

لسبب شديد الغرابة.. مطعم يرفض حجز عشاء لـ الأمير هاري وزوجته

شهداء لقمة العيش ..ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بورسعيد - دمياط لـ21

طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا

AdvertisementS

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

صرف 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 آلالف للمصاب في حادث طريق بورسعيد دمياط.. تفاصيل

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. رقص رانيا يوسف مع فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي في حفل خاص

مصرع 19 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط | صور

مباراة الشغب.. الهلال يفوز على النجم الساحلي 1-0 ويربك حسابات مجموعة الأهلي .. فيديو

إيفانكا ترامب تفجر مفاجأة عن عملها في البيت الأبيض في 2020

تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة في التحريض على الفسق والفجور

طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا

السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة

الأوضاع في ليبيا وسد النهضة الأبرز .. السيسى يجتمع مع مدبولي ووزير الدفاع و 7 وزراء ورئيس المخابرات والرقابة الإدارية

قنابل موقوتة .. أحمد موسي : سائقو النقل الثقيل يقودون بسرعات جنونية ولا رادع لهم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد السلة يقدم الجهاز الفني للمنتخب الأول للإعلام

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

كهربا يؤازر الأهلي أمام بلاتينيوم من المدرجات .. شاهد