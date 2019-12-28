المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى لتوظيف الشباب، لأبناء محافظة الجيزة، والذي تتم إقامته تحت رعاية الرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.





وأوضح مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أن الملتقى ستتم إقامته في مركز شباب الشيخ زايد يوم الأحد 29 ديسمبر، وفي مركز شباب الحوامدية يوم 4 يناير من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.





وأضاف المصدر أن الوظائف المطلوبة في ملتقى التوظيف من بينها وظائف مطلوبة لإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة وتشمل: سائقين درجة ثالثة، ومحاسب تكاليف، أمناء مخازن، مدير مطعم، مساعد مدير مطعم، مندوب تحصيل، مدير مطبخ، مساعد مدير مطبخ، أوردر تيكر، أفراد أمن، ويتر، هوست، طباخ، بمرتبات تبدأ من 2100 جنيه.



