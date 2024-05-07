عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني: بتوع الإخوان وراء الهجوم على إبراهيم العرجاني واتحاد القبائل العربية

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

تساءل الإعلامي يوسف الحسيني، عن سر الهجوم على إبراهيم العرجاني وعلى اتحاد القبائل العربية، قائلا :"بتوع محمد مرسي والإخوان هما أصحاب الهجوم على العرجاني واتحاد القبائل العربية".
وأضاف يوسف الحسيني، مقدم برنامج الأولى للتليفزيون المصري، مساء الاثنين، أن الهجوم على العرجاني واتحاد القبائل العربية بدأ من حسابات على السوشيال ميديا وإكس لاشخاص كانوا يدافعون عن الإخوان ومرسي.
وتابع يوسف الحسيني، أن اتحاد القبائل العربية له دور وطني في حرب الإرهاب في سيناء، والعرجاني له دور وطني في سيناء لا ينسى، ونجل العرجاني استشهد في سيناء بسبب الإرهاب، و دور الشيخ العرجاني الوطني في سيناء لا ينسي.
وأكمل أن اتحاد القبائل العربية جاء من أجل تنمية سيناء، وهذا الاتحاد موجود منذ عشر أعوام، واليوم بدأ الهجوم عليه، الأمر الذي يعني أن هناك أمر ما، وهذا الهجوم يهدف تسخين الناس عليهم بهدف اغتيال معنوي للرجل والاتحاد، وهذه بسبب ان الإخوان لا يريدون اي تنمية في سيناء تماما.
 


 

اتحاد القبائل إبراهيم العرجاني اتحاد القبائل العربية الإعلامي يوسف الحسيني الإرهاب في سيناء السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

الزمالك صبره نفد.. تعليق ناري لـ عمرو الدرديري على بيان الأبيض

بشأن أفشة.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

موضوعات متعلقة

بعد بيان رفح.. يوسف الحسيني: اتحاد القبائل العربية من المجتمع المصري

ترشيحاتنا

هيئة المعابر في غزة: الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح

إسرائيل: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار بعيد عن متطلباتنا الضرورية

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي في رفح إلى 8 شهداء

CNN: القوات الإسرائيلية ستسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

شعرت بالقلق.. ندى مرجان لاعبة طائرة الزمالك بعد الفوز بالبطولة الأفريقية

5 شهداء.. قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. شيري عادل تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

لماذا استبعد كولر بيرسي تاو وعلي معلول من مواجهة الاتحاد؟

لسه بيحبوا بعض .. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تبرز رشاقتها بإطلالة جذابة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ