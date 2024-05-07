يوسف الحسيني: بتوع الإخوان وراء الهجوم على إبراهيم العرجاني واتحاد القبائل العربية

تساءل الإعلامي يوسف الحسيني، عن سر الهجوم على إبراهيم العرجاني وعلى اتحاد القبائل العربية، قائلا :"بتوع محمد مرسي والإخوان هما أصحاب الهجوم على العرجاني واتحاد القبائل العربية".

وأضاف يوسف الحسيني، مقدم برنامج الأولى للتليفزيون المصري، مساء الاثنين، أن الهجوم على العرجاني واتحاد القبائل العربية بدأ من حسابات على السوشيال ميديا وإكس لاشخاص كانوا يدافعون عن الإخوان ومرسي.

وتابع يوسف الحسيني، أن اتحاد القبائل العربية له دور وطني في حرب الإرهاب في سيناء، والعرجاني له دور وطني في سيناء لا ينسى، ونجل العرجاني استشهد في سيناء بسبب الإرهاب، و دور الشيخ العرجاني الوطني في سيناء لا ينسي.

وأكمل أن اتحاد القبائل العربية جاء من أجل تنمية سيناء، وهذا الاتحاد موجود منذ عشر أعوام، واليوم بدأ الهجوم عليه، الأمر الذي يعني أن هناك أمر ما، وهذا الهجوم يهدف تسخين الناس عليهم بهدف اغتيال معنوي للرجل والاتحاد، وهذه بسبب ان الإخوان لا يريدون اي تنمية في سيناء تماما.





