عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد بيان رفح.. يوسف الحسيني: اتحاد القبائل العربية من المجتمع المصري

صدى البلد

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، ببيان اتحاد القبائل العربية الذي يحذر من خطورة اجتياح رفح، مشيرا إلى أن هذا البيان طالب مجلس الأمن بالتدخل لوضع حد لهذا العدوان.

وأضاف يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن هذا البيان تناول عدة نقاط مهمة في أزمة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، والذي أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري للفلسـطينيين وتصفية القصية الفلسطينية. 

وتابع الحسيني، أن اتحاد القبائل العربية من المجتمع المصري ومن الشعب المصري ويصدر هذا البيان الداعم للموقف المصري الشامل، واعلان موقف واضح لما يحدث على الأرضي الفلسطينية، والتحذير من المساس بمدينة رفح الفلسطينية، ولا احد يستطيع المساس بمدينة رفح المصرية.

 

فيما كشف الإعلامي يوسف الحسيني، قائلا :"حذر اتحاد القبائل العربية اليوم الإثنين، من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، مطالبًا بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان.

وأوضح أن اتحاد القبائل العربية، تابع بأن اجتياح رفح الفلسطينية سيكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها، مشددًا على أن المجتمع الدولي بكل فئاته يجب عليه ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير.

وأكد أنه على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة في غزة تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

يوسف الحسيني اجتياح رفح الفلسطينية اتحاد القبائل العربية الاحتلال الاسرائيلي الإعلامي يوسف الحسيني الشعب الفلسطيني التهجير القسري التهجير القسري للفلسطينيين رفض التهجير القسري للفلسطينيين رفض التهجير رفح الفلسطينية رفح المصرية مدينة رفح المصرية مدينة رفح الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

صحف عالمية عن اكتشاف سيناء الأثري: الجيوش كانت هنا

موضوعات متعلقة

اتحاد القبائل العربية يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل للموافقة على الهدنة

ترشيحاتنا

لماذا تتعثر المفاوضات؟.. عمرو أديب يكشف مخططات الجانب الإسرائيلي

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية

تفاصيل جديدة في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

لميس الحديدي: اتحاد القبائل العربية طالب دول العالم بالضغط على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ