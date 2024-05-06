بعد بيان رفح.. يوسف الحسيني: اتحاد القبائل العربية من المجتمع المصري

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، ببيان اتحاد القبائل العربية الذي يحذر من خطورة اجتياح رفح، مشيرا إلى أن هذا البيان طالب مجلس الأمن بالتدخل لوضع حد لهذا العدوان.

وأضاف يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن هذا البيان تناول عدة نقاط مهمة في أزمة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، والذي أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري للفلسـطينيين وتصفية القصية الفلسطينية.

وتابع الحسيني، أن اتحاد القبائل العربية من المجتمع المصري ومن الشعب المصري ويصدر هذا البيان الداعم للموقف المصري الشامل، واعلان موقف واضح لما يحدث على الأرضي الفلسطينية، والتحذير من المساس بمدينة رفح الفلسطينية، ولا احد يستطيع المساس بمدينة رفح المصرية.

فيما كشف الإعلامي يوسف الحسيني، قائلا :"حذر اتحاد القبائل العربية اليوم الإثنين، من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، مطالبًا بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان.

وأوضح أن اتحاد القبائل العربية، تابع بأن اجتياح رفح الفلسطينية سيكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها، مشددًا على أن المجتمع الدولي بكل فئاته يجب عليه ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير.

وأكد أنه على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة في غزة تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.