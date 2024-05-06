اتحاد القبائل العربية يثمن موافقة حماس على المبادرة المصرية للهدنة

رحب اتحاد القبائل العربية بموافقة حركة حماس علي المبادرة المصريه لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل مساء اليوم.

وأعلن الإتحاد أن هذه الموافقة جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يواجهها الشعب الفلسطيني على مدى الشهور الماضية.

وطالب الإتحاد دول العالم بالضغط علي إسرائيل للموافقه علي المبادرة المصريه لإنهاء إحتجاز الرهائن الإسرائيلين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى.

ووجه الاتحاد التحية إلى الرئيس السيسي علي الجهود التي يبذلها من أجل توقيع إتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني .

وأكد الاتحاد أن الوقت بات مناسبا لتحرك مجلس الأمن والأطراف المعنية للوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس الشرقية.