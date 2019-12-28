الأعلى للآثار يكشف حقيقة نقل تماثيل الكباش من الكرنك لميدان التحرير

قال الدكتور مصطفى الوزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن نقل طريق الكباش لميدان التحرير شىء مضحك للغاية، وهناك معبدان بالأقصر وهما معبد الكرنك، ومعبد الأقصر ويربطهما ما يطلق عليه خطأ طريق الكباش والصواب هو طريق أبو الهول، والذى يتم فيه حاليا حفائر وترميمات، وسيتم افتتاحه قريبًا ويعتبر أقدم طريق فى العالم.



وتابع "الوزيرى"، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية الحدث اليوم، إن هناك جهودا كبرى لتجميل وتزين ميادين مصر المهمة، حيث بدأوا من عام ونصف العام بنقل مسلتين من صان الحجر بعد ترميمهما وتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن نقل مسلة مقسمة لتسع قطع وترميمها تحسبًا لوضعها بميدان التحرير.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن لدينا فى الصرح الأول بمعبد الكرنك بعض التماثيل سيتم أخذ ٤ تماثيل كباش بجسم أسد ورأس كبش و لم يراهم أحد من قبل.



وأكد، أنه تم الاتفاق على نقلهم لتزيين ميدان التحرير، ولا مساس بطريق الكباش، ولا علاقة لهم بأسدي كوبرى قصر النيل، وسيتم وضعهم حول المسله وسيوضع حولهم سياج حتى يتم حمايتهم تمامًا والحفاظ عليهم.



وأردف: المتحف المصرى الكبير شهد حدث ٧٢٦٠ كوباية قهوة تم تصميم ماسك توت عنخ آمون بها لنكسر الرقم الذى سبق تسجيله بموسوعة جينيس، فى غضون أسابيع سيتم فتح متحف الغردقة بالتعاون مع القطاع الخاص لأول مرة، وسيضم عصورا متعددة، وأواخر ٢٠٢٠ سنشهد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتم الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية لتصميم افتتاح عالمى ينتظره العالم بأكمله.