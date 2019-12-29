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رياضة

قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:30 ص
سعد سمير - حسام عاشور
سعد سمير - حسام عاشور
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ريهام بكير
تداول نشطاء السوشيال ميديا ، صورة تجمع حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مع سعد سمير مدافع الفريق عقب خروجه من مباراة بلاتينيوم مصابا.

الصورة أوضحت موقف القائد لعاشور حيث جلس بجانب قدم سعد سمير المصابة، ويقوم بتدليكها بأكياس الثلج، ضمن الإسعافات الأولية للإصابات.

واشاد رواد السوشيال ميديا بموقف عاشور ، معلقين على الصورة بعدة تعليقات منها "ده النادي الأهلي- عاشور الجدع - إلخ .."

وغادر سعد سمير مباراة بلاتينيوم ، في الشوط الأول بعد تعرّضه للإصابة، وسقط متأثرًا بإصابته في كاحل القدم.

وكشفت مصادر خاصة أن الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب يشير إلى اشتباه في إصابته بقطع في وتر أكيلس، ومن المقرر أن يجري أشعة عقب المباراة للتأكد من الإصابة.
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