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بين الناس

مواطن يناشد المسئولين مساعدته فى توصيل الغاز لمنزله

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:07 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد محمد عبد العظيم الجمال، ويقيم كوبري الحجاجية بجوار مسجد تبارك ، أعمال حرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين مساعدته فى توصيل الغاز بمنزله.

ويقول فى رسالته: "منذ 3 سنوات تم تركيب شاكوش غاز لبيتي ولا أستطيع التوصيل على نفقتي الخاصة علما بأن المنازل المجاورة كلها غاز طبيعي، وعندي بيتي مش عارف أركب غاز فيه".

للتواصل مع الشاكى : 01271719474 _ 01275305003

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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