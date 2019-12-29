مواطن يناشد المسئولين مساعدته فى توصيل الغاز لمنزله

ناشد المواطن محمد محمد عبد العظيم الجمال، ويقيم كوبري الحجاجية بجوار مسجد تبارك ، أعمال حرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين مساعدته فى توصيل الغاز بمنزله.



ويقول فى رسالته: "منذ 3 سنوات تم تركيب شاكوش غاز لبيتي ولا أستطيع التوصيل على نفقتي الخاصة علما بأن المنازل المجاورة كلها غاز طبيعي، وعندي بيتي مش عارف أركب غاز فيه".



للتواصل مع الشاكى : 01271719474 _ 01275305003



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

