حملات نظافة وتطوير لمداخل القرى بديروط وتمهيد طريق أمشول وتركيب كشافات للموقف الجديد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطط الدولة للنهوض بالبنية الأساسبة والمرافق وتحسين الخدمات بكافة القطاعات والنهوض بها لتنمية الصعيد وفقًا لرؤية مصر2030



لافتا إنه تم توجيه رؤساء المراكز بمتابعة الأعمال بكافة القطاعات الخدمية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق مع إجراء أعمال صيانة دورية لكشافات الإنارة على الطرق العامة والرئيسية حرصًا على أمن وسلامة المواطنين وطلاء الأعمدة والبلدورات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة فضلًا عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطريق واستمرار حملات النظافة الدورية لرفع كافة تراكمات القمامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.



وأوضح حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط أن بناء على توجيهات محافظ أسيوط بالاهتمام بالبنية التحتية والعمل في كافة القطاعات الخدمية لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع الوحدات المحلية التابعة لها بدهان مداخل القرى وأعمدة الإنارة والبلدورات تهذيب وتسوية الأشجار ورفع كفاءة المدخل الشمالي للمحافظة فضلا عن تسوية ورصف الطرف حيث يجري تمهيد وتسوية طريق قرية أمشول وفرد التربة الزلطية تمهيدا لرصفه فضلا عن تنفيذ حملات نظافة وتجميل لرفع وإزالة كافة أكوام القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة أسفرت عن رفع مايقرب من 60 طن قمامة ومخلفات بالإضافة إلى أعمال صيانة وتركيب كشافات ليد بشوارع وموقف مدينة ديروط الجديد مؤكدا على استكمال الأعمال داخل نطاق المركز خلال الأيام المقبلة.