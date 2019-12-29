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مرأة

عادة يومية.. تحمي من الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة القدر المناسب من الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

وقامت الدراسة التي نشرت في دورية "كلينيكال اوكولوجى" بتحليل البيانات من أكثر من 750 الف شخص بالغ فى الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا، ووجدت أن المعدلات الموصوفة من الرياضة والنشاط البدني ساهمت في تقليل الاصابة بسبعة أنواع من السرطان من بين 15 نوعا أخضعها الباحثون للدراسة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الدراسة أن أنواع السرطان التى تضاءلت فرص الإصابة بها هى سرطان القولون والصدر والكلى والكبد والنخاع الشوكى وبطانة الرحم وغيرها.

وكانت عدة دراسات سابقة قد توصلت إلى نتائج مماثلة حول النشاط البدني والسرطان، ولكن فى التحليل الأخير قام الباحثون بدراسات أعمق في العلاقة بين مستوى النشاط البدنى وكيفية تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
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