محافظ القليوبية: مدينة القناطر الخيرية من أهم مدن المحافظة ولها إرث تاريخي وسياحي

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بمقر مكتبة بمجلس مدينة القناطر الخيرية، وفدا برلمانيا من لجنتي الإدارة المحلية والسياحة والطيران المدني، ضم كلا من الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، ومحمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد عبده عضو لجنة السياحة، والدكتورة شيرين فراج عضو لجنة السياحة، والسيد موافي عضو لجنة الإدارة المحلية، وحاتم عبد الحميد نائب القناطر الخيرية.



ومن جانبه أكد "الهجان"، أن مدينة القناطر الخيرية هي من أهم مدن المحافظة، ولها إرث تاريخي وسياحي، مطالبا أن تكون المدينة على الخريطة السياحية خاصة لما تتميز به من آثار وموقع متميز على ضفتي النهر وقريبا من العاصمة، موضحا أن المدينة مكان سياحي وتنموي مهم جدا، ولا بد من العمل على إعادة المدينة إلى سابق عهدها والنهوض بها، وأن تحظى بحظ كبير في العملية التنموية في إطار رؤية مصر 2030.



وأشار المحافظ، إلى أن هناك مخططا عاما لمدينة القناطر الخيرية يتم بالتنسيق بين محافظة القليوبية وهيئة التخطيط العمراني وأن هناك خطوات جادة للنهوض بهذه المدينة التاريخية، موضحا أن يده بيد الجميع للنهوض بهذه المدينة.



أكد الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مدينة القناطر الخيرية هي جزء هام من تاريخ مصر، مطلبا بتطوير القناطر الخيرية، وأن تحظى بالتطوير اللازم وأن تعود إلى سابق عهدها متنفسا للجميع ومزارا سياحيا للمصريين والأجانب، مشيرا إلى أن هناك خطة لجعل القناطر الخيرية على هرم السياحة النيلية في مصر، وربطها بكل من رشيد ودمياط عبر السفن السياحية النيلية.



وكشف "صدقي"، أن ملف السياحة ملف مهم جدا في العالم حيث تدر السياحة 5 مليارات دولار يوميا علي مستوى العالم، ولا بد أن تكون حصة مصر من هذا المبلغ كبيرة خاصة أن كل مواقع مصر تصلح للسياحة.



ومن جانبه أكد محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن عملية تطوير القناطر الخيرية لا بد وأن تحظى باهتمام كبير مشيدا بالجهود المبذولة من الدولة ومن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان واصفا إياه "بالمحافظ الصنايعي"، الذي يستطيع أن يعمل على الأرض بأقل الإمكانيات وبنتائج مبهرة.



وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن زيارة وفد من لجنتي السياحة والإدارة المحلية يؤكد اهتمام البرلمان المصري بمدينة القناطر الخيرية وبتاريخها وإرثها السياحي، جاء ذلك على هامش زيارة وفد من لجنتي الإدارة المحلية والسياحة والطيران المدني ضمت كلا من الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، ومحمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد عبده عضو لجنة السياحة، والدكتورة شيرين فراج عضو لجنة السياحة، والسيد موافي عضو لجنة الإدارة المحلية، وحاتم عبد الحميد نائب القناطر الخيرية، والنائب محمد الفيومي عضو البرلمان عن دائرة طوخ.

