الدورى التونسى| الصفاقسى يستعيد نغمة الانتصارات ويفوز 2 /0 على هلال الشابة.. فيديو

استعاد الصفاقسي اتزانه في الدوري التونسي، وعاد لعزف نغمة الانتصارات، بفوزه الثمين (2 /0) على هلال الشابة، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من المسابقة.



وسجل محمد علي منصر وحمزة المثلوثي هدفي المباراة، في الدقيقتين الرابعة و السابعة عشرة، ليحسم الصفاقسي اللقاء في الشوط الأول.



ورفع الصفاقسي رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث، علما بأن هذا الفوز، جاء بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.



وتجمد رصيد هلال الشابة عند 14 نقطة، في المركز التاسع، بعدما مني بالهزيمة الثالثة له، في آخر أربع مباريات بالدوري.