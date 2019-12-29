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برلمان

موسى مصطفى موسى: نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:04 م
المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
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معتز الخصوصى عدسة : عز حسين
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد إن الأحزاب السياسية لا تختلف على حب الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان لابد أن يكون به توازن من حيث وجود أغلبية و معارضة بناءة لصالح الوطن.

وأشار مصطفى خلال كلمته فى المؤتمر الوطنى للأحزاب السياسية بمقر حزب مستقبل وطن اليوم إلى أننا كحزب نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن، مشيرا الى اننا كحزب معارضة لدينا خطوط حمراء حول سياسات الحكومة.

وتابع رئيس حزب الغد: لابد أن توفر الدولة كل الإمكانيات للشباب من حيث الملكية الخاصة و تفعيل مبدأ الرأسمالية الوطنية ، مشيرا الى اننا سنعمل على تفعيل دورنا فى المعارضة البناءة خلال المرحلة القادمة.

واوضح ان حزبنا يقوم بدور المعارضة من خلال متابعة بيانات الوزراء فى الحكومة والتعليق عليه من خلال رصد السلبيات فى اى وزارة والمطالبة بتحسين أداء اى وزارة ، مشيرا إلى أننا نريد معارضة بناءة لها دور فى اى قضايا خارجية.
موسى مصطفى موسى: نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن
موسى مصطفى موسى: نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن
موسى مصطفى موسى: نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن
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