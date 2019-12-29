العراق يعلن عدد قتلى المليشيات في الغارات الأمريكية الأخيرة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، الأحد، مقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي احدهم معاون امر لواء 45 وإصابة 30 اخرين بضربات جوية اميركية استهدفت مقرهم على الحدود العراقية السورية غرب محافظة الانبار.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان أصدره الجيش العراقي قوله: "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم و الحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية اميركية".



وتابع البيان: "الضربات "أدت مقتل اربعة مقاتلين أحدهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 مقاتلا من منتسبي اللواء كأخبار أولى".

