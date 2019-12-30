بقيمة 1250 جنيه للفرد شهريا.. الغرف التجارية: دعم الدولة للمواطنين على البطاقات التموينية.. فيديو

قال حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ، إن رئيس الجمهورية سيقوم بتقديم دعم للمواطنين على البطاقات التموينية وتم تخصيص ميزانية لها بقيمة 70 او 80 مليار جنيه سيتم توزيعهم على مدة 6 اشهر .





وأضاف" حاتم عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc"، أن قيمة المبلغ 1250 للفرد سيتم توزيعهم على 6 أشهر لكل شهر 200 جنيه وهذه المبادرة تسمى "أشترى المصرى" تحت رعاية رئيس الجمهورية .





وتابع"حاتم عبد الغفار"أن هذه المبادرة يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والهدف منها هو تحريك عجلة النمو الاقتصادي ورفع معدلات المنتج الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المصري والمنتج المصري.





واستكمل"حاتم عبد الغفار"أن الغرف التجارية واتحاد عام الغرف التجارية على مستوى الجمهورية تقوم بالتنسيق مع المصانع لتقديم خصم على المنتج بنسبة 10% بالإضافة إلى أن التاجر ايضا سيقوم بتقديم خصم يتراوح ما بين 5% الي 10%.



