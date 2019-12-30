AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بقيمة 1250 جنيه للفرد شهريا.. الغرف التجارية: دعم الدولة للمواطنين على البطاقات التموينية.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ، إن رئيس الجمهورية سيقوم بتقديم دعم للمواطنين على البطاقات التموينية وتم تخصيص ميزانية لها بقيمة 70 او 80 مليار جنيه سيتم توزيعهم على مدة 6 اشهر .

وأضاف" حاتم عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc"، أن قيمة المبلغ 1250 للفرد سيتم توزيعهم على 6 أشهر لكل شهر 200 جنيه وهذه المبادرة تسمى "أشترى المصرى" تحت رعاية رئيس الجمهورية .

وتابع"حاتم عبد الغفار"أن هذه المبادرة يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والهدف منها هو تحريك عجلة النمو الاقتصادي ورفع معدلات المنتج الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المصري والمنتج المصري.

واستكمل"حاتم عبد الغفار"أن الغرف التجارية واتحاد عام الغرف التجارية على مستوى الجمهورية تقوم بالتنسيق مع المصانع لتقديم خصم على المنتج بنسبة 10% بالإضافة إلى أن التاجر ايضا سيقوم بتقديم خصم يتراوح ما بين 5% الي 10%.

وأوضح "حاتم عبد الغفار" أن هذه المبادرة ستبدأ من يناير وستظل إلى مدة 6 أشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع القطاع الخاص.. رئيس الوزراء يبحث مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين

لخفض أسعار السلع .. برلمانية تطالب بالإسراع في تطبيق مبادرة السيسي الجديدة

قريبا.. السيسي يطلق مبادرة لدفع الصناعة الوطنية وتخفيض سعر السلع للمواطنين.. وبرلمانيون: تساهم فى دعم المواطن وتخفيف الاعباء عنه..ومطالب بفتح المصانع المغلقة لتوفير وظائف جديدة

لدعم المواطنين.. تعاون بين القطاعين العام والخاص تنفيذا لمبادرة الرئيس

غرفة الجيزة تبدأ تنفيذ مبادرة اشتري المصري

اشتري المصري.. انطلاق مبادرة الرئيس لشراء المنتج المحلي من الإسماعيلية غدا

ترشيحاتنا

بفستان محتشم ميك أب صاخب.. عبير منير تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة

تعليق ناري من حزب الله على استهداف الولايات المتحدة لمقراته

لم الشمل .. قناة الزمالك تعيد ترابط رموز النادي رغم اختلافهم .. تفاصيل

فيديوجراف| فوطة أبو جبل المسحورة.. وتعادل الزمالك وزيسكو

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

بعد صورته بـ الشيشة | محمد منير يتعرض لـ وعكة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش