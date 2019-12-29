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أخبار العالم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد.

وقال الملك سلمان، "علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

من جانبه أعرب الأمير بن سلمان عن تعازيه لأسر الضحايا. 

وكان 22 عاملا لقوا مصرعهم أمس السبت، في حادث سير على طريق "بورسعيد دمياط" شرقي مصر، أصيب فيه آخرين.

وتبين أن القتلى هم عمال في أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغات بوجود حادث على طريق "بورسعيد - دمياط" نتيجة تصادم سيارة نقل بـ"مقطورة" مع سيارة "ميني باص".
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