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رياضة

الدوري المصري.. مواعيد مباريات الجولة الـ11 والقنوات الناقلة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم الاثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمباراتين، الأولى بين نادي مصر وطنطا، والثانية بين الجونة والإنتاج الحربي.

المباراة الأولى بين نادي مصر، ونظيره طنطا، وتنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ستاد الكلية الحربية، والثانية تنطلق في الخامسة مساء بين الإنتاج الحربي، والجونة، على ملعب الأخير.

ومن المقرر أن تقام بقية لقاءات الجولة الحادية عشر على النحو الآتي:

الأربعاء 1 يناير
2.30 : الاتحاد السكندري – المقاولون
5.00 : الإسماعيلي – إنبي
7.30 : مصر المقاصة – الأهلي

الخميس 2 يناير
2.30: حرس الحدود – بيراميدز
5.00 : المصري – سموحة
7.30: الزمالك – أسوان

الجمعة 3 يناير
7.30: وادي دجلة – طلائع الجيش

وتذاع مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

إليكم ترتيب الدوري الممتاز..
- المركز الأول الأهلي برصيد 24 نقطة.
- المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 22 نقطة.
- المركز الثالث الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.
- المركز الرابع سموحة برصيد 17 نقطة.
- المركز الخامس بيراميدز برصيد 16 نقطة.
- المركز السادس الزمالك برصيد 15 نقطة.
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