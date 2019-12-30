محافظ كفر الشيخ يكرم 42 متميزا في لقاء المواطنين ..صور

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ اليوم، الإثنين، 42 متميزًا من أبناء المحافظة عرفانًا بجهودهم المبذولة في أداء عملهم، خلال اللقاء الجماهيري الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.





وقال محافظ كفرالشيخ، إن إتقان العمل والسعي إلى التميز وبذل الجهد دون رقيب، من السلوكيات الأخلاقية النابعة من الضمير والحس الوطني، حيث استطاع المتميزون بأدائهم ﻷعمالهم ترك بصمة إيجابية في المجتمع ليكونوا بذلك نبراسًا ونموذجًا يحتذى به الشباب الطموح الذي يسعى للوصول إلى القمة، ورفعة الوطن وتقدمه لتعتلي بلادنا مكانتها وريادتَها اللائقةَ على كافَّةِ المستويات.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تكريم 42 متميزًا من أبناء المحافظة في عدد من المجالات، حيث تم تكريم 5 متميزين في قطاع الصحة لجهودهم المبذولة في تقديم الرعاية الصحية وحسن معاملة المرضى بينهم "الدكتور أسامة شرف الدين على" مدير مستشفى سيدى سالم المركزي واستشاري الجراحة العامة، والدكتور أسامة رجب عبدالعزيز، أخصائي أطفال بمستشفى سيدى سالم المركزي، والدكتورة أسماء سمير عبدالنبى صيدلانية بالوحدة الصحية بتيدا بسيدي سالم، وصفاء محروس غازي أخصائي تمريض غسيل كلوى بمستشفى سيدى سالم المركزي، كما تم تكريم " رانيا كمال رضوان " وذلك لجهودها المبذولة في تقديم الخدمة التمريضية لأهالي البرلس بالمجان.





كما تم تكريم " عفاف محمد يوسف " مدير إدارة خدمة المواطنين عرفانًا بمساهمتها الفاعلة وجهودها المبذولة في خدمة مواطني كفرالشيخ.





فضلًا عن تكريم 34 من المتميزين فى قطاع التعليم ومن بينهم " " طارق مرسى محمد " مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، و" وليد السيد عباس " مدير تربية خاصة بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، و" شتا السعيد شتا مصطفى " مدير مجمع مدارس تيدا للتعليم الأساسي بسيدي سالم، و" نهال مندور عبدالفتاح " معلم رياضيات بمدرسة تيدا للتعليم الأساسي، و" بسيمة عبدالسلام عبدالجيد " معلم خبير علوم بمدرسة تيدا للتعليم الأساسي.





وكما تم تكريم " لمياء على هاشم " معلم أول لغة إنجليزية بمدرسة تيدا للتعليم الأساسي، و" صباح محب على غازي " أخصائي تطوير بالنموذجية بالحمراوى، و" هناء محمود أحمد بدوى " مديرة مدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" علا الزفتاوى " معلم كبير أخصائي مكتبات بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و"عماد طلحة " مسئول الإعلام بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" رباب خيرى على " معلم خبير تربية فنية بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و " وسام الخياط " معلم خبير لغة انجليزية بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و " سهام بسيوني حمدون " معلم أول موسيقى بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" فاتن أحمد حسنى " معلم أول اقتصاد منزلي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" سحر إبراهيم عطية سرور " معلم أول لغة عربية بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" ممدوحة طلعت محمود " معلم أول دراسات بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" إلهام محمد محمد رجب " معلم خبير لغة عربية بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" راضية إبراهيم عطية " معلم خبير دراسات بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" سامية إسماعيل محمد " أخصائي مكتبات كبير بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين.





وكان ضمن المكرمين "فاتن الحسيني يوسف الخرصاوى " معلم أول فلسفة بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" أنيسة شعبان إسماعيل النورج " معلم أول فلسفة بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" أيمن على إبراهيم " معلم خبير تربية رياضية بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" المعتصم بالله فوزى " أخصائي التطوير بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و"عبدالقادر عطية أبوزيد " أخصائي حاسب آلي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" زينب عباس إبراهيم " مدير تربية خاصة بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" المهندس أحمد صابر عبدالفتاح " حارس أمن ومشرف مبيت بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين، و" دينا مختار محمد رمضان " طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين لتميزها في الغناء الفردى والوصول إلى نهائيات دار الأوبرا، و" سهيلة السيد مصطفى مندور " طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين لحصولها على المركز الأول جمهورية (فرسان القراءة)، و" محمد عبدالكريم رزق " طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين لحصوله على المركز الأول جمهورية في القرآن الكريم، و" ميرنا سامى عبدالحميد " طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين لتميزه في المجال الفني(الغناء التركي)، و" روان عبدالرؤوف محمد " طالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين لتميزها في المجال الفني وإلقاء الشعر وتأليفه، و" إسراء أيمن محمد بكر " طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية (مسرح)، و" خلود محمود حجازي " طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية (مسرح)، و" أحمد فتياني أبو سعدة " طالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة النور الإعدادية والثانوية للمكفوفين.





بالإضافة الى تكريم " محمد سعد سالم " باحث علمي وذلك لتميزه في مجال البحث العلمي وحصوله على الميدالية البرونزية والمركز الثالث عالميًا وبراءة اختراع رقم (29383) في تحويل الانبعاثات الحرارية للمصانع إلى طاقة كهربائية متجددة.





وفى القطاع المجتمعي تم تكريم " أحمد يوسف رجب " رئيس مجلس إدارة مؤسسة أحمد رجب الاجتماعية وذلك لدوره ومساهمته بالمشاركة المجتمعية في تطوير حضان الأطفال بمستشفى فوه المركزي.



